В Литве призвали оплачивать процедуру ЭКО за счет государства

В Литве неожиданно обеспокоились численностью населения. Науседа поддержал идею оплачивать процедуры ЭКО для женщин за счет государства.

В администрации президента отметили, что в первую очередь мера должна касаться именно семейных женщин, которые не могут иметь детей по болезни.

Ранее 39 % литовцев высказались за оплату таких процедур государством. Однако дойдет ли эта дискуссия до практической плоскости - вопрос открытый.

Впрочем, Вильнюсу стоило бы присмотреться к белорусскому примеру. В Беларуси с 2026 года указом Президента одобрено проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и не состоящие в браке.