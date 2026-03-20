В Литве призвали оплачивать процедуру ЭКО за счет государства
В Литве неожиданно обеспокоились численностью населения. Науседа поддержал идею оплачивать процедуры ЭКО для женщин за счет государства.
В администрации президента отметили, что в первую очередь мера должна касаться именно семейных женщин, которые не могут иметь детей по болезни.
Ранее 39 % литовцев высказались за оплату таких процедур государством. Однако дойдет ли эта дискуссия до практической плоскости - вопрос открытый.
Впрочем, Вильнюсу стоило бы присмотреться к белорусскому примеру. В Беларуси с 2026 года указом Президента одобрено проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и не состоящие в браке.
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев заявил, что проект указа по ЭКО в течение 10-14 дней максимально быстро будет отработан и подан на подпись Президенту