В Литве проходит митинг против строительства военного полигона в Капчяместисе

В Литве сотни человек пришли к сейму, чтобы выразить протест против строительства военного полигона на границе с Беларусью. В Капчяместисе власти намерены поставить натовский плацдарм, для чего планируется отселить немало местных жителей.

Впрочем скандал возник не только из-за того, что люди потеряют дома. В защиту этих мест выходят и экологи, справедливо полагая, что танковые стрельбы и постоянный шум военных побеспокоят животных и птиц.