3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
В Литве проходит митинг против строительства военного полигона в Капчяместисе
Автор:Редакция news.by
В Литве сотни человек пришли к сейму, чтобы выразить протест против строительства военного полигона на границе с Беларусью. В Капчяместисе власти намерены поставить натовский плацдарм, для чего планируется отселить немало местных жителей.
Впрочем скандал возник не только из-за того, что люди потеряют дома. В защиту этих мест выходят и экологи, справедливо полагая, что танковые стрельбы и постоянный шум военных побеспокоят животных и птиц.
Закон о создании тренировочной базы в Капчяместисе уже прошел стадию рассмотрения в сейме. На 14 апреля запланировано второе голосование.