В Литве прошли обыски у экс-премьера и экс-министра страны
Автор:Редакция news.by
Литву сотрясает громкий коррупционный скандал. С обысками сегодня пришли к экс-премьеру Сквернялису и экс-министру Старкявичюсу.
Уточняется, что бывшие члены правительства проходят в нем как "особые свидетели". Данный статус предоставляется, если следствие полагает, что фигуранты могут быть причастны к противозаконным действиям, но оснований для официального предъявления обвинений недостаточно.
Всего по делу проходят 14 человек. В ходе обысков были обнаружены 8 кг золота, более миллиона евро наличными, а также наркотики и взрывчатка. У кого конкретно, не сообщается.