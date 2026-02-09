В Литве прошли обыски у экс-премьера и экс-министра страны

Литву сотрясает громкий коррупционный скандал. С обысками сегодня пришли к экс-премьеру Сквернялису и экс-министру Старкявичюсу.

Уточняется, что бывшие члены правительства проходят в нем как "особые свидетели". Данный статус предоставляется, если следствие полагает, что фигуранты могут быть причастны к противозаконным действиям, но оснований для официального предъявления обвинений недостаточно.