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В Литве проведут эксгумацию советских солдат, погибших во время Второй мировой войны
В Литве готовят эксгумацию советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.
Министерство культуры страны подготовило положение о переносе на кладбища захоронений советских воинов и проводит межведомственное согласование документа. Об этом сообщила советник министра культуры Рамуне Вайчюлите, информирует БЕЛТА со ссылкой на портал RuBaltic.
"Министерство подготовило соответствующее положение и направило его на межведомственное согласование, после чего документ будет передан на утверждение правительства", - заявила она.
Положение подготовлено по ходатайству Шяуляйской мэрии, которая намерена перенести могилы советских воинов Второй мировой войны из центра, от собора святых апостолов Петра и Павла, на обычное кладбище.
Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас напомнил, что предыдущее правительство Литвы обещало подготовить процедуру почти год назад. "Почему кладбище советских военных все еще в центре Шяуляя? Рядом с кафедральной церковью и мэрией", - написал глава города в социальных сетях. По его словам, постановление, определяющее порядок эксгумации захоронений в Литве, может быть подготовлено в течение месяца, однако политики затягивают эту работу.
Шяуляйская мэрия утверждает, что более 80 % жителей города, принявших участие в опросе общественного мнения, одобрили перенос из центра останков 52 советских солдат.
Как ранее заявлял мэр Артурас Висоцкас, некоторые захоронения советских воинов Второй мировой войны якобы "тенденциозно и обдуманно устраивались в репрезентационных местах населенных пунктов с целью насаждения чувства благодарности и морального долга перед солдатами советской армии и для ее прославления".
В августе прошлого года спецкомиссия по десоветизации Литвы решила, что останки советских солдат, захороненные на городских и поселковых площадях, должны быть эксгумированы и перезахоронены.
Место захоронения военнослужащих в центре Шяуляй включено в Реестр культурных ценностей Литвы. В нем указано, что захоронение включает останки 52 советских солдат, погибших во Второй мировой войне.