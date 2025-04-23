В Литве проведут эксгумацию советских солдат, погибших во время Второй мировой войны

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В Литве готовят эксгумацию советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.

Министерство культуры страны подготовило положение о переносе на кладбища захоронений советских воинов и проводит межведомственное согласование документа. Об этом сообщила советник министра культуры Рамуне Вайчюлите, информирует БЕЛТА со ссылкой на портал RuBaltic.

"Министерство подготовило соответствующее положение и направило его на межведомственное согласование, после чего документ будет передан на утверждение правительства", - заявила она.

Положение подготовлено по ходатайству Шяуляйской мэрии, которая намерена перенести могилы советских воинов Второй мировой войны из центра, от собора святых апостолов Петра и Павла, на обычное кладбище.

Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас напомнил, что предыдущее правительство Литвы обещало подготовить процедуру почти год назад. "Почему кладбище советских военных все еще в центре Шяуляя? Рядом с кафедральной церковью и мэрией", - написал глава города в социальных сетях. По его словам, постановление, определяющее порядок эксгумации захоронений в Литве, может быть подготовлено в течение месяца, однако политики затягивают эту работу.

Шяуляйская мэрия утверждает, что более 80 % жителей города, принявших участие в опросе общественного мнения, одобрили перенос из центра останков 52 советских солдат.

Как ранее заявлял мэр Артурас Висоцкас, некоторые захоронения советских воинов Второй мировой войны якобы "тенденциозно и обдуманно устраивались в репрезентационных местах населенных пунктов с целью насаждения чувства благодарности и морального долга перед солдатами советской армии и для ее прославления".

В августе прошлого года спецкомиссия по десоветизации Литвы решила, что останки советских солдат, захороненные на городских и поселковых площадях, должны быть эксгумированы и перезахоронены.