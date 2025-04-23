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В Литве создали собственную "Альтернативу"
В Литве создана общественная организация "Альтернатива для Литвы" - аналогичная немецкой АдГ. Основателем новой гражданской силы является бывший командующий армией Валдас Туткус.
Идея, по его словам, заключается в том, чтобы объединить людей и движения, которые разделяют традиционные ценности - это христианство, семья и дети. Также литовская альтернатива выступает против мигрантов.
Партией ассоциация пока становиться не планирует. Международную поддержку новому проекту продемонстрировал представитель немецкой АдГ. Он присутствовал на съезде. Официальные письма поступили из Великобритании, Италии, Норвегии, Словакии, Швеции.