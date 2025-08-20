В Литве стремительно растет уровень нищеты

В 2024 году за чертой бедности в стране проживали 620 тыс. человек, а за чертой абсолютной бедности - 167 тыс. (это почти 6 % населения). При этом больше всего бедствуют пожилые люди от 65 лет и старше, а также дети до 18 лет. Экономисты отмечают, что подобная ситуация сложилась лишь по одной причине - власти просто не уделяют ей внимания, зато вместо этого они предпочитают вкладывать деньги в милитаризацию.