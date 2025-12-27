В Литве вводят режим тотальной слежки за связи с Россией

В Литве вводят режим тотальной слежки. Новый закон позволит спецслужбам со следующего года преследовать любого, кто имеет какие-либо связи с Россией, например, семейные или в сфере бизнеса. Парламент страны принял поправки, расширяющие полномочия разведки и службы безопасности.

С 1 февраля 2026 года агенты смогут без судебного ордера вести наблюдение за гражданами, читать переписку, собирать биометрические данные (от отпечатков пальцев до голоса). Они получат право на обыски помещений, автомобилей и задержания на основе одних только подозрений с последующим обращением в суд в течение суток. Власти Вильнюса привычно оправдывают это "российской угрозой".