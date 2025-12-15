3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В Литве заговорили о готовности к переговорам с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Вильнюс наконец заявил о готовности к переговорам с Минском, но в особом формате. По сообщениям литовских СМИ, которые ссылаются на заявление главы МИД балтийской республики, речь идет об обсуждении вопросов на уровне послов по особым поручениям.
До сих пор Вильнюс воздерживался от контактов с Минском на политическом уровне, считая, что все спорные вопросы можно решить на так называемом "техническом" уровне ведомств, например, пограничных служб.