В Луизиане автомобиль на полной скорости протаранил толпу: пострадали 20 человек
Автор:Редакция news.by
Трагический инцидент произошел в американской Луизиане. Легковой автомобиль на полной скорости протаранил толпу во время праздничной церемонии: случилось это в районе, где проживают лаосцы, которые отмечали наступление нового года. Пострадали 20 человек. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.
Водитель автомобиля, как выяснилось позднее, был мертвецки пьян.
Власти исключают возможность теракта или преступления по мотивам национальной ненависти.