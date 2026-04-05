В Луизиане автомобиль на полной скорости протаранил толпу: пострадали 20 человек

Трагический инцидент произошел в американской Луизиане. Легковой автомобиль на полной скорости протаранил толпу во время праздничной церемонии: случилось это в районе, где проживают лаосцы, которые отмечали наступление нового года. Пострадали 20 человек. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля, как выяснилось позднее, был мертвецки пьян.

Власти исключают возможность теракта или преступления по мотивам национальной ненависти.

