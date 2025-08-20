На фоне миллиардных военных расходов Польша демонстрирует поразительную уязвимость. Страна тратит на оборону рекордные 4,7 % ВВП, планируя выйти на 5 % к 2026 году.

20 августа в Польше произошло падение неопознанного объекта всего в 40 км от Варшавы, что стало не просто инцидентом, а симптомом глубокого кризиса.

Падение объекта вблизи столицы мгновенно стало оружием в политической войне. Экс-министр обороны Мариуш Блащак, известный своей ультраправой риторикой и тесными связями с националистическими кругами, немедленно потребовал отставки правительства Дональда Туска. Его главным аргументом стало следующее: Минобороны отказалось от системы противодействия дронам, которая могла бы предотвратить инцидент. Это особенно иронично, учитывая, что именно при Блащаке Польша заключила многомиллиардные контракты на системы ПВО, включая радары для Patriot и интегрированные системы управления за 15 млрд долларов. Потратили бешеные деньги и все равно получили польское дырявое небо.

Но и без этих подробностей рейтинг правительства Туска опустился до рекордно низкого уровня. Более половины поляков негативно относятся к действующему режиму. Доля отрицательных оценок работы правительства только за последний месяц выросла более чем на 5 %.