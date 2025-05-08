В молдавском парламенте провели акцию "Бессмертный полк"

В парламенте Молдовы прошла акция "Бессмертный полк". Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов пришли на заседание 8 мая с портретами героев-освободителей.

Но в это время правительство Молдовы запретило проводить патриотическую акцию и Марш Победы на главной площади Кишинева. 9 мая там вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Планируется развернуть так называемый европейский городок с участием президента страны Майи Санду, ее министров и представителей 21 посольства стран ЕС.