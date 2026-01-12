В Молдове отключили вещание 14 российских телеканалов

Еще на 10 каналах уберут звуковую дорожку на русском языке. Вместо них программную сетку заполнят новые, в основном румынские.

Неугодные СМИ, у которых точка зрения на политические события отличается от правящей власти, руководство Молдовы закрыло еще в 2023 году. Это 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", а также сайты целого ряда местных молдавских телеканалов.