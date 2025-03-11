В Москве после атаки украинских БПЛА закрыты все аэропорты

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В Москве по соображениям безопасности закрыты все аэропорты. В Домодедове после атаки дронов произошло возгорание на парковке "Мираторга". Выгорели полностью более 20 автомобилей. Погиб охранник предприятия, который находился в этот момент около машины.

В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.

В ночь на 11 марта ВСУ предприняли небывалую по масштабам атаку на жилые кварталы российских городов. Силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. Из них 91 летел на Москву. Пострадавших уже 8, среди них двое детей. Один из беспилотников серьезно повредил подъезд жилого дома. Попадания также привели к пожарам в нескольких многоэтажках и в одном подмосковном коттедже.

Налетам беспилотников подверглись также Рязанская и Белгородская области. Один человек ранен в Липецкой области, повреждены четыре машины. Угроза атаки объявлена в Татарстане.