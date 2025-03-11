Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА - есть погибший и раненые

Срочные новости из России: массированная атака украинских беспилотников идет на Москву и Московскую область.

Как сообщается, ночью средства ПВО уничтожили около 70 дронов. На данный момент известно об одном погибшем и троих раненых.

Один из беспилотников серьезно повредил подъезд жилого дома. Попадания также привели к пожарам в нескольких многоэтажках и в одном подмосковном коттедже. Временно закрыты четыре аэропорта российской столицы: Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково.

Сейчас интенсивность атаки снизилась и она представляет все меньшую опасность для граждан и жилой застройки. Настолько масштабного нападения на мирные кварталы российских городов Украина еще не осуществляла.