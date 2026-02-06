3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России
Автор:Редакция news.by
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.
Как сообщает Следственный комитет, неизвестный выстрелил ему в спину несколько раз и скрылся. Владимир Алексеев госпитализирован.
Заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Нападавшего ищут, на месте работают следователи и криминалисты. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения.