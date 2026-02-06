Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Как сообщает Следственный комитет, неизвестный выстрелил ему в спину несколько раз и скрылся. Владимир Алексеев госпитализирован.

Заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Нападавшего ищут, на месте работают следователи и криминалисты. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения.

Разделы:

В миреРоссия

Теги:

Минобороны РФМосквапокушение