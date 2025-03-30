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В Мьянме объявлен недельный национальный траур из-за разрушительного землетрясения
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил недельный национальный траур в связи с гибелью более 1,7 тыс. человек в результате землетрясения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал MRTV.
"В связи с человеческими жертвами дни с 31 марта и по 6 апреля объявлены траурными на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в распоряжении Мин Аун Хлайна.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что миллионы детей находятся в опасности после разрушительного землетрясения, усугубив и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, сообщает ТАСС. Организация обратилась к международному сообществу "отреагировать безотлагательно, чтобы поддержать усилия по спасению жизней детей и семей". Также фонд призвал к срочному финансированию для расширения предоставления жизненно важной поддержки детям и семьям, пострадавшим от землетрясения, включая чистую воду, медицинскую помощь, защиту, психосоциальную поддержку и образование в чрезвычайных условиях.
В фонде напомнили, что еще до землетрясения в Мьянме "более 6,5 млн детей нуждались в помощи". Программы международного гуманитарного реагирования остаются "критически недофинансированными". По данным фонда, на сегодняшний день получено менее 10% от запрошенных у мирового сообщества средств на нужды детей в 2025 году.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме погибли более 1,7 тыс. человек, пострадали 3,4 тыс. и еще 300 числятся пропавшими без вести, также получили повреждения жилые здания и инфраструктура. Число погибших в Бангкоке достигло 18.