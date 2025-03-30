В Мьянме объявлен недельный национальный траур из-за разрушительного землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил недельный национальный траур в связи с гибелью более 1,7 тыс. человек в результате землетрясения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал MRTV.

"В связи с человеческими жертвами дни с 31 марта и по 6 апреля объявлены траурными на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в распоряжении Мин Аун Хлайна.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что миллионы детей находятся в опасности после разрушительного землетрясения, усугубив и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, сообщает ТАСС. Организация обратилась к международному сообществу "отреагировать безотлагательно, чтобы поддержать усилия по спасению жизней детей и семей". Также фонд призвал к срочному финансированию для расширения предоставления жизненно важной поддержки детям и семьям, пострадавшим от землетрясения, включая чистую воду, медицинскую помощь, защиту, психосоциальную поддержку и образование в чрезвычайных условиях.

В фонде напомнили, что еще до землетрясения в Мьянме "более 6,5 млн детей нуждались в помощи". Программы международного гуманитарного реагирования остаются "критически недофинансированными". По данным фонда, на сегодняшний день получено менее 10% от запрошенных у мирового сообщества средств на нужды детей в 2025 году.