В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН

Ситуацию в регионе обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке обеспечить ядерную безопасность.

Постпред Ирана запросил от участников потребовать от США и Израиля компенсировать ущерб от атак на республику. В поддержку иранской стороны выступил представитель России. Василий Небензя заявил, что агрессия, которой подвергся Иран, уже обернулась эскалацией в регионе и может выйти далеко за его пределы.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает: агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер. Действия Соединенных Штатов и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывают угрозы ядерной, физической и радиологической безопасности".

Российский дипломат добавил: Москва ожидает осуждения со стороны МАГАТЭ очередного подрыва авторитета Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны США и Израиля. Небензя напомнил, что профильные доклады гендиректора агентства никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия.