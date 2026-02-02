В ООН подтвердили выдвижение кандидатуры Бачелет на пост генсека

Председатели Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в понедельник, 2 февраля, получили уведомление о выдвижении бывшего верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в качестве кандидата на пост генерального секретаря международной организации. Об этом сообщила на брифинге представитель офиса председателя 80-й сессии Генассамблеи Ла Нейс Коллинз, пишет ТАСС.

"Председатели Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности сегодня утром получили уведомление о выдвижении Мишель Бачелет. Выдвижение было представлено Чили, Бразилией и Мексикой", - сказала она. Ранее чилийский лидер Габриэль Борич сообщил, что Мексика, Бразилия и Чили вместе выдвинут Бачелет на пост генсека ООН.

Бачелет дважды была президентом Чили - с 2006 по 2010 год и с 2014 по 2018 года. С сентября 2018 года по август 2022 года она занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. Бачелет не является единственным кандидатом из Латинской Америки, претендующим на пост генсека ООН. В ноябре прошлого года Аргентина выдвинула кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов Совбеза - России, Великобритании, КНР, США и Франции.