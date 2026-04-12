В Перу проходят президентские и парламентские выборы
12 апреля в Перу проходят президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендуют 35 кандидатов.
Как показывали предвыборные опросы, ни один из претендентов не смог набрать 20 % поддержки среди граждан. Наиболее популярным кандидатом считается лидер консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто Фухимори. За ней следуют комик Карлос Альварес, выдвигающийся от правоцентристской партии "Страна для всех", и бывший мэр столицы Перу Рафаэль Лопес Альяга, возглавляющий правую партию "Народное обновление".
Для победы в первом туре кандидат должен получить более половины голосов. Если этого не случится, 7 июня в Перу пройдет второй тур выборов, в котором примут участие два претендента, получившие наибольшее количество голосов.