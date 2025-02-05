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В ПиС заявили о попытке интернет-цензуры в Польше перед выборами
Перед президентскими выборами в Польше, которые пройдут 18 мая 2025 года, правительство страны представило новую программу "Предвыборный зонтик". Она, как там утверждают, сделана для защиты киберпространства, в том числе от международного влияния. В оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) назвали такой шаг предвыборной попыткой интернет-цензуры. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
Польские власти утверждают, что цель проекта "Предвыборный зонтик" - борьба с дезинформацией, мониторинг контента, моделирование процесса финансирования избирательной кампании и обучение избирательных комиссий.
"Скоординированные, широкомасштабные действия направлены на минимизацию попыток вмешательства, особенно внешнего, в избирательный процесс в Польше", - отмечается на сайте польского правительства. В сообщении говорится, что программа включает в себя мониторинг социальных сетей, а также проверку контента, публикуемого в интернете. Дополнительные мероприятия включают в себя также создание аналитических отчетов по дезинформации, фиксирование финансирования влиятельных лиц и учебные и образовательные встречи для неправительственных организаций, журналистов и избирательных комиссий.
Однако польская оппозиционная партия "Право и справедливость" считает программу правящей коалиции предвыборной попыткой интернет-цензуры. "Подобное не является "предвыборным зонтиком", а просто нападением на демократию в Польше", - заявил депутат от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.
Первый тур выборов президента Польши состоится 18 мая. За высокий пост будут бороться свыше десяти человек. Правящую партию "Гражданская коалиция" будет представлять мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидатом от оппозиционной партии "Право и справедливость" будет директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Кроме того, о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и др.