В ПиС заявили о попытке интернет-цензуры в Польше перед выборами

Перед президентскими выборами в Польше, которые пройдут 18 мая 2025 года, правительство страны представило новую программу "Предвыборный зонтик". Она, как там утверждают, сделана для защиты киберпространства, в том числе от международного влияния. В оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) назвали такой шаг предвыборной попыткой интернет-цензуры. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Польские власти утверждают, что цель проекта "Предвыборный зонтик" - борьба с дезинформацией, мониторинг контента, моделирование процесса финансирования избирательной кампании и обучение избирательных комиссий.

"Скоординированные, широкомасштабные действия направлены на минимизацию попыток вмешательства, особенно внешнего, в избирательный процесс в Польше", - отмечается на сайте польского правительства. В сообщении говорится, что программа включает в себя мониторинг социальных сетей, а также проверку контента, публикуемого в интернете. Дополнительные мероприятия включают в себя также создание аналитических отчетов по дезинформации, фиксирование финансирования влиятельных лиц и учебные и образовательные встречи для неправительственных организаций, журналистов и избирательных комиссий.

Однако польская оппозиционная партия "Право и справедливость" считает программу правящей коалиции предвыборной попыткой интернет-цензуры. "Подобное не является "предвыборным зонтиком", а просто нападением на демократию в Польше", - заявил депутат от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.