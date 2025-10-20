В Польше 5 млн человек живут в нищете, 975 тыс. из них лишены соцпомощи из-за завышенных критериев

Уровень бедности в Польше растет: 5 млн человек живут в нищете. Парадоксально, но почти 975 тыс. из них считаются "слишком богатыми" для получения государственной поддержки, следует из отчета Poverty Watch 2025 Польского комитета Европейской сети по борьбе с бедностью (EAPN Polska). Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Wirtualna Polska.

"Этот рост - предупреждение о том, что игнорирование проблемы бедности может плохо закончиться", - заявил председатель EAPN Polska. По его словам, "общее число крайне бедных и нищих поляков увеличилось с 4,6 млн до 5 млн".

В материале портала говорится, что проблема маргинализации некоторых крайне бедных поляков усугубилась. Из-за редкой корректировки критериев получения социальной помощи, которая проводится раз в три года, почти миллион поляков теперь считаются одновременно крайне бедными и слишком "богатыми", чтобы соответствовать государственным требованиям к доходу для получения поддержки от государства.

По информации портала, в крайней нищете живут 1,9 млн человек. А это значит, что денег не хватает на все: жилье, еду, самую дешевую одежду и обувь, даже на лекарства.

"Очевидно, что положение менее обеспеченных домохозяйств не улучшается", - заявил председатель EAPN Polska. Он указал, что "это особенно сильно сказывается на таких группах, как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями (и их семьи)".

Авторы отчета Poverty Watch 2025 отмечают, что среди пожилых людей (старше 65 лет) уровень крайней бедности стагнирует, а уровень относительной бедности вырос с 11 % (830 тыс. человек) до 12,7 % (981 тыс. человек). Это подтверждает, говорится в документе, что индексация пенсий и увеличение пособий по постоянной социальной помощи оказались недостаточными для решения проблемы.

В наиболее сложной ситуации оказались домохозяйства с людьми с ограниченными возможностями - уровень относительной бедности среди них достиг 16,8 %.

Портал отмечает, что данные в докладе основаны преимущественно на официальной статистике, опубликованной национальными и международными агентствами, что исключает возможность субъективных мнений. Каждый отчет EAPN Poland содержит рекомендации экспертов для правительств. В последнем докладе авторы призывают к немедленному переходу от разовых мер к стабильной системе, основанной на социальных правах.

Польша до сих пор не ратифицировала пересмотренную Европейскую социальную хартию, тем самым избегая юридически обязывающих обязательств перед собственными гражданами, таких как доступ к эффективному социальному обеспечению, достойному жилью и ликвидации крайней нищеты и бездомности.