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В Польше фиксируются нарушения в ходе голосования
Польша продолжает ставить сомнительные рекорды. Национальная избирательная комиссия сообщила о нарушениях в ходе голосования на втором туре президентских выборов - их уже больше, чем в первом. По данным главы избиркома, почти 80 инцидентов связано с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров.
Также зафиксировано 60 правонарушений по Избирательному кодексу - это агитация во время избирательной тишины или уничтожение избирательных материалов. Кроме того, один случай может быть связан с преступлением - подозрение на причинение вреда имуществу.
Стоит отметить, нарушения - логичное продолжение всей предвыборной кампании, которая была сопряжена со скандалами и войной компроматов между двумя кандидатами - это выдвиженец от партии "Гражданская коалиция" Тшасковский и ставленник "Права и справедливости" Навроцкий. Первые результаты экзитполов будут обнародованы сразу после окончания голосования - в 22:00 по минскому времени.