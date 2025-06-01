В Польше фиксируются нарушения в ходе голосования

Польша продолжает ставить сомнительные рекорды. Национальная избирательная комиссия сообщила о нарушениях в ходе голосования на втором туре президентских выборов - их уже больше, чем в первом. По данным главы избиркома, почти 80 инцидентов связано с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров.

Также зафиксировано 60 правонарушений по Избирательному кодексу - это агитация во время избирательной тишины или уничтожение избирательных материалов. Кроме того, один случай может быть связан с преступлением - подозрение на причинение вреда имуществу.