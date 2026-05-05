В Польше идут облавы на тех, кто не заплатил налог за радио
Автор:Редакция news.by
В Польше идут облавы на тех, кто не заплатил обязательный так называемый налог за радио. Контролеры ходят по стоянкам возле жилых домов и платным парковкам, заглядывают в окна автомобилей и проверяют, есть ли радио в магнитоле.
Если выясняется, что владелец не оформил обязательный налог, фиксируют нарушение и выписывают штраф: около 80 долларов. На этом фоне в соцсетях пользователи массово делятся лайфхаками.
По решению Верховного суда Польши даже просмотр YouTube или прослушивание интернет-радио на телефоне уже делает человека абонентом. И штраф уже в разы больше - 250 долларов, что равняется 30-кратному месячному сбору.