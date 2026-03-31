В Польше обострились отношения между Навроцким и Минобороны

Во властных кругах Польши назрел политический конфликт: национальные СМИ сообщают об обострении отношений между Навроцким и министерством обороны.

Поводом стала встреча главы польского режима с высшим генералитетом - приглашения направили командующим в обход министра обороны, не согласуя с ним проведение мероприятия, а лишь поставив в известность.

Как сообщает издание Onet со ссылкой на военных чиновников, это нарушает принцип подчинения армии министру обороны в мирное время. Навроцкий как верховный главнокомандующий Вооруженными силами осуществляет свои конституционные полномочия только в сотрудничестве с ним.