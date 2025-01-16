Как передают СМИ, глава киевского режима 15 января заявил, что кандидату от "Право и справедливость" Каролю Навроцкому нужно "тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках", поскольку кандидат говорил, что не видит Украину в НАТО и ЕС.

Польские оппозиционные депутаты один за другим мягко посоветовали Зеленскому заниматься украинскими делами и не лезть в их выборы, ведь без помощи в том числе Варшавы ни его лично, ни его режима в Украине уже давно не было бы.