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В Польше резко раскритиковали Зеленского за вмешательство в выборы этой страны

Польская оппозиция обвиняет Владимира Зеленского во вмешательстве в их президентские выборы и поддержке кандидата от правящей "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского.

Как передают СМИ, глава киевского режима 15 января заявил, что кандидату от "Право и справедливость" Каролю Навроцкому нужно "тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках", поскольку кандидат говорил, что не видит Украину в НАТО и ЕС.

Польские оппозиционные депутаты один за другим мягко посоветовали Зеленскому заниматься украинскими делами и не лезть в их выборы, ведь без помощи в том числе Варшавы ни его лично, ни его режима в Украине уже давно не было бы.

УкраинаПольшаЗеленский