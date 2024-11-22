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В Польше солдаты оставили у склада IKEA 240 противотанковых мин, теперь им грозит суд
Четырем военнослужащим польской армии грозит судебное преследование из-за того, что, предположительно, в результате их халатности 240 противотанковых мин оказались рядом со складом IKEA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
"Подозреваемыми являются четверо солдат, дело касается халатности при исполнении обязательств во время разгрузки партии вооружений. [Им грозит] до пяти лет лишения свободы", - заявил агентству представитель прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, добавив, что подозреваемые отрицают свою вину.
По его словам, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Мины транспортировали с востока страны на военный склад в районе населенного пункта Мосты на северо-западе. По прибытии в точку назначения мины не были полностью разгружены. Состав покинул Мосты, а вагон с минами был позже найден на путях рядом со складом шведского производителя мебели IKEA.
В публикации не уточняется, где конкретно был найден вагон, но у IKEA есть производство недалеко от города Бельск-Подляски на востоке страны. Инцидент привел к отставке генерала Артура Кемпчиньского.
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В Польше солдаты оставили у склада IKEA 240 противотанковых мин, теперь им грозит суд
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