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В Польше задыхаются целые города - чем вызван смертельный смог
Когда в Польшу пришли морозы, улицы накрыло смогом. В отдельных районах уровень загрязнения достиг колоссальных цифр. Например, в городке Отвоцке - 923 % от нормы.
Каждый год жители страдают от ядовитых выбросов. И каждый год энергетика страны к такому не готова.
Одна из самых грязных стран Евросоюза докатилась до жизни такой во многом по своей воле. Экологию оставили далеко позади политики. В итоге поляки на полную мощь включили буржуйки и начали травить сами себя.
Датчики осветились красным в Варшаве еще в конце января. Это даже не туман, а густой смог, накрывший несколько районов польской столицы. Службы даже не предупредили местных жителей.
Подобная ситуация вызвала настоящую панику среди местных жителей: люди начали "спихивать" все появляющиеся болезни (от гайморита до рака) на тот самый смог и красные датчики.
Дальше подобная паника охватила и Краков. И тут сразу все вспомнили про постановление за 2019 год. Тогда власти ввели полный запрет на сжигание твердого топлива - угля, дров и прочих материалов. Но имея счета в 300 евро только за отопление, начнешь топить и не таким.
В 2021 году Варшава и вовсе вышла по уровню загрязнения на второе место в мире - после Дакки - столицы Бангладеша. По данным международного портала IQAir, в Польше сразу три города входят в число самых загрязненных: Варшава, Вроцлав и Краков. Средний индекс - более 100 - это вредный воздух для нормальной жизни.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:
"Кроме угля, у них не осталось ничего. Когда холодает, поляки сильнее жгут уголь. Жгут уголь, используя все мощности для этого, в том числе колоссально устаревшие мощности - 1980-х, 1970-х, 1060-х годов. Топки, в которых нет фильтров, которые, пыхтят, коптят, поднимают над польскими городами тяжелый смог с примесью тяжелых металлов, с огромными выбросами диоксида углерода. Но, а что еще делать? Дрова дорогие, газа нет".
Поляки задыхаются от ядовитого смога. Чем чревато кратное превышение допустимых норм и почему местная энергетика все еще использует дедовские технологии? Почему властям наплевать на здоровье граждан. Об этом рассказали в "Понятной политике".