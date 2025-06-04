В поместье Трампа проник мужчина, чтобы жениться на внучке президента

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На территории флоридского поместья президента США Дональда Трампа задержали мужчину, который туда проник, чтобы женится на внучке лидера Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC и доклад правоохранителей.

По данным протокола, 23-летний Энтони Рейес был задержан в ночь на среду, когда перелез через стену, окружающую территорию Мар-а-Лаго - поместье, в котором проживает Трамп со своей семьей.

Для расследования инцидента прибыли местные полицейские из города Палм-Бич. Правонарушитель во время допроса заявил, что перелез через стену, чтобы "проповедовать Евангелие" и "жениться на Кай", имея в виду 18-летнюю внучку президента (старшую дочь Дональда Трампа-младшего).

"На момент инцидента на территории не было никого из лиц, находящихся под защитой Секретной службы", - добавил представитель охраны.

Рейес был помещен в тюрьму округа Палм-Бич с залогом в размере 50 тыс. долларов и рядом условий, в том числе запретом на контакты с Трампом или кем-либо из членов его семьи, включая Кай Трамп. Он не признал себя виновным.