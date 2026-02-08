3.73 BYN
В Португалии впервые за 40 лет проходит второй тур президентских выборов
Автор:Редакция news.by
Португальцы во втором туре президентских выборов должны отдать предпочтение лидеру крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентуре либо бывшему генсеку Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру.
Второй тур президентских выборов проходит впервые за 40 лет. В предыдущем туре приняли участие рекордные 11 кандидатов, однако никто не смог набрать необходимые 50 % голосов.
Победу пророчат социалисту Сегуру. Примечательно, что правый Вентура не поддерживает финансирование украинского режима.