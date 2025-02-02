В преддверии выборов за пост главы МОК, какими популистскими заявлениями бросаются кандидаты

В Международном олимпийском комитете обостряется борьба за власть. 20 марта изберут нового руководителя на долгий срок, и от этого во многом будет зависеть скорость оздоровления олимпийского движения на планете. Пока оно находится в стабильном критическом состоянии. Но с проблесками здравого смысла.

Как свежий пример, глава Международной Федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш выступил за возвращение белорусов и россиян на международную арену. Для нас, безусловно, хорошая новость. Но Элиаш находится в числе семи кандидатов на пост главы МОК, и может преследовать свои цели такого заявления.

В авторской рубрике "Главного эфира" "Неспортивное поведение" разобрались в предвыборной гонке за кресло главы Международного олимпийского комитета.

А ведь жарко становится в борьбе за кресло предводителя современного олимпийского движения, когда 20 марта выберут нового главу МОК. И в такой грязной борьбе все средства хороши. Не так ли? Ну, например, ложь. Для достижения своих целей - это топливо для большинства чиновников на верхушке мирового спорта, которые держатся за власть до последнего. Именно из-за этого олимпийское движение находится в смуте. Но то ли еще будет.

Казалось бы, проблески здравого смысла начинают преобладать. И вот пример. Две недели назад президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и кандидат президента Международного олимпийского комитета, это важно, Йохан Элиаш, и, кстати, швед, выронил пару следующих слов:

"Российские и белорусские спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не могут нести ответственность за деятельность своих правительств. Я за то, чтобы допускать их в том статусе, который мы видели на Олимпиаде в Париже".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Присутствует осторожный оптимизм на то, что белорусские спортсмены в скором времени будут возвращены на международную спортивную арену. Это говорит о том, что настроение меняется. Заявления звучат уже не впервые, и если раньше они были более тихими, то сейчас все громче звучат. Формируется общий тренд и общая тенденция на уже назревшее возвращение белорусских и российских спортсменов на международную спортивную арену. Приходит понимание, что все-таки отстранение было эмоциональным, чрезмерным и абсолютно ничем не обоснованным".

И стоит отметить, что эта Федерация важна для нас, ведь затрагивает как фристайл, так и лыжные гонки с горнолыжным спуском. Но все равно это яркий пример двойных стандартов. За, казалось бы, искренним желанием вернуть спорт в адекватное русло, скрывается следующее. Мы якобы дверь приоткрываем, но в любой момент, когда захотим, и кого угодно просто вычеркнем. Естественно, лидера. И это все прикрывается некой демократией. Хотя всем известно, что, так или иначе, спорт на планете взаимодействует с силовыми структурами внутри своей страны. И ведь динамовские нормы ГТО 1930-х годов и прогресс физкультурного движения благодаря во многом "Динамо" был важным вкладом в ту великую победу.

"За эти три года нас не бросили, страна нас не бросила. Нам помогали все это время. Это в разы больше той помощи, которая была сделана ранее. У нас заботятся и подставляют плечо в трудную минуту, а это дорогого стоит. Начиная от внимания со стороны главы государства и заканчивая руководством Национального олимпийского комитета и Министерства спорта", - отметил Александр Гребнев.

Итак, допустим, слова Йохана Элиаша носят совершенно искренний посыл и становятся шагом к оздоровлению спорта, ведь такой тренд уже как год, безусловно, присутствует. Но кроме Элиаша будет еще 6 кандидатов, давайте разбираться, кто есть кто.

41-летняя Кирсти Ковентри, член исполкома МОК и во времена карьеры блистательная пловчиха из Зимбабве, двукратная олимпийская чемпионка. Для справки: во время Олимпиады в Париже поддержала участие там скандальной боксерши или боксера из Алжира Иман Хелив, которая или который ранее провалила или провалил гендерный тест. Еще она обласкана вниманием Томаса Баха. Это нынешний руководитель МОК, который привел мировой спорт к тому, к чему привел.

Следующий кандидат - 64-летний Хуан Антонио Самаранч-младший. Его отец был большим другом как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь. И наверняка сын впитал многие взгляды отца. Так считалось до поры до времени, но в конце прошлого года Самаранч неожиданно встал на сторону тьмы и заявил, что Олимпийский комитет России по-прежнему явно вопиющим образом нарушает Олимпийскую хартию, принимая на себя обязанности Национального Олимпийского комитета на определенных территориях. Еще испанец добавил: "Мы не принимаем чью-либо сторону". Но выглядит это смешно. Оставим Самаранча играть в предвыборную олимпийскую гонку и далее.

Кандидат в президенты МОК, это и французский политик, 51-летний Давид Лапартьен заявил, что Россия не должна быть окончательно исключена из олимпийского движения. "Исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК состоит в том, чтобы объединять людей мирным путем посредством спорта". Но заявлял недавно он и такое: "Такие страны, как Россия, не должны быть дисквалифицированы на неопределенный срок по решению МОК. Целью по умолчанию будет их возвращение".

Следующий кандидат - 61-летний принц Иордании Фейсал аль-Хуссейн, едва ли не самый радикальный для повестки определенной группы стран. Ну, до отмашки Трампа. И его заявления в современных реалиях выглядят как революция. И вот пример:

"Олимпийская хартия - это то, что движет мною. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции. Мы должны обеспечить всем спортсменам равные условия и доступ к спорту независимо от политических обстоятельств".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"К сожалению, сейчас многие страны пользуются моментом, когда сильных спортсменов отодвигают, чтобы протянуть свои интересы. Я не думаю, что наша федерация исключение. У нас тоже, к сожалению, есть недобропорядочные страны, которые преследуют свои интересы в определенных лыжных дисциплинах. Ну, господин Элиаш к нам относится очень хорошо. Выглядит это как какая-то пропаганда или популизм, или действительно идея. Мне трудно давать этому оценки, потому что, наверное, только он знает это. Мне хочется верить, что это было сказано искренне от души".

И еще один кандидат - 65-летний японец Моринари Ватанабэ. Не так давно переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики. Он не смог даже повлиять на грязное отстранение от стартов нашей блестящей спортсменки Алины Горносько. Наверняка не хватит ему сил, чтобы что-то поменять в бардаке Международного олимпийского комитета, где до сих пор нет даже четких тезисов, почему Беларусь лишена флага и гимна. Вот ФИФА, например, плевали на эти решения МОК.

И, наконец, кандидат в президенты МОК - британец Себастьян Коу. На сегодня, согласно повестке, ненавидит Россию, ненавидит российский спорт, при этом не раз переобувался в полете даже в Минске, однажды клялся нам в любви. А теперь он главный антагонист возвращения белорусов и россиян на мировую арену.