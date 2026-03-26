В Раде заявили, что Украина находится на грани финансовой катастрофы

Зал заседаний украинской Верховной рады остается полупустым, что практически не оставляет властям надежды на принятие так называемых законов МВФ.

Второй день подряд продолжается бойкот депутатами заседаний. Они жалуются на угрозы, которыми их осыпают неизвестные, требуя голосовать за урезание социалки по настоянию Международного валютного фонда.

Раньше парламентариям просто платили вчерную за принятие законов. Теперь, полагают украинские политологи, в Офисе президента решили сэкономить и действовать угрозами, однако пока получается неважно. В рамках давления на оппозицию с трибуны Рады выступил депутат Гетманцев. Он заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы.

Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов:

"Хочу вернуть вас к реальности, в которой оказалась страна. Страна находится на грани финансовой катастрофы. У нас на грани срыва большой репарационный кредит от ЕС на 90 млрд. евро. На грани срыва и меморандум с МВФ, поскольку мы не выполнили в марте структурные маяки - соответствующие законопроекты правительство просто не внесло в Раду!"