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В Румынии сотрудники налоговых органов протестуют против сокращения премий
Автор:Редакция news.by
18 тыс. сотрудников Министерства финансов и налоговых управлений в Румынии 4 июня не вышли на работу в знак протеста против проекта закона о единой системе оплаты труда.
Бастующие считают, что нововведение резко сократит их премии - по некоторым оценкам, потери могут составит до 900 долларов ежемесячно.
Профсоюзные деятели заявили, что новый закон несправедлив и ставит под угрозу работоспособность персонала.
Протесты также проходят у территориальных пенсионных фондов и в судах, сотрудники которыхвыражают аналогичное недовольство.