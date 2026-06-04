В Румынии сотрудники налоговых органов протестуют против сокращения премий

18 тыс. сотрудников Министерства финансов и налоговых управлений в Румынии 4 июня не вышли на работу в знак протеста против проекта закона о единой системе оплаты труда.

Бастующие считают, что нововведение резко сократит их премии - по некоторым оценкам, потери могут составит до 900 долларов ежемесячно.

Профсоюзные деятели заявили, что новый закон несправедлив и ставит под угрозу работоспособность персонала.