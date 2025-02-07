В США для дальнейшей депортации арестованы 96 белорусов

96 белорусов арестованы в США для дальнейшей депортации. Это официальные данные Управления по принудительному выдворению иммиграционной и таможенной американской службы за прошлый квартал, то есть еще при Байдене.

Интерактивная карта размещена на странице ведомства. Теперь же, когда новый хозяин Белого дома объявил войну нелегальной миграции, следует ожидать еще больше арестов. Их масштаб можно также увидеть на сайте Управления.

По информации СМИ, Белый дом дал указание задерживать за нарушение миграционного законодательства не менее 1,8 тыс. человек в день. А центры содержания мигрантов стали выпускать некоторых нарушителей, поскольку заполнены уже на 109 %.