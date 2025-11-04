Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США из-за шатдауна могут закрыть воздушное пространство

В США из-за шатдауна могут закрыть воздушное пространство. С таким предупреждением выступил министр транспорта страны Шон Даффи.

Пока власти не готовы пойти на критический шаг, так как люди не смогут путешествовать, но существенные задержки из-за нехватки авиадиспетчеров уже происходят.

Если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, возможны разные варианты развития событий, предупреждает глава министерства.

