В США из-за шатдауна могут закрыть воздушное пространство. С таким предупреждением выступил министр транспорта страны Шон Даффи.

Пока власти не готовы пойти на критический шаг, так как люди не смогут путешествовать, но существенные задержки из-за нехватки авиадиспетчеров уже происходят.