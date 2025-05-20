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В США изобрели новейшую термоядерную бомбу B61-13
В США создан первый экземпляр бомбы В61-13, такой информацией поделилось Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны Криса Райта, пишет РИА Новости.
"NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61", - говорится в заявлении.
Из публикации следует, что проект завершили почти на год раньше заявленной даты.
Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
Термоядерная бомба B61 стоит на вооружении ВС США с 1968 года, сейчас распространены ее модификации - 3, 4, 7, 11 и 12.