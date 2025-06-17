3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
В США могут отсрочить блокировку TikTok
Автор:Редакция news.by
В США могут отсрочить блокировку TikToknews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f59778-8e41-48e0-afed-31cd21a45811/conversions/8a287368-6df3-4ba7-abf8-ac1023d07f66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f59778-8e41-48e0-afed-31cd21a45811/conversions/8a287368-6df3-4ba7-abf8-ac1023d07f66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f59778-8e41-48e0-afed-31cd21a45811/conversions/8a287368-6df3-4ba7-abf8-ac1023d07f66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f59778-8e41-48e0-afed-31cd21a45811/conversions/8a287368-6df3-4ba7-abf8-ac1023d07f66-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп заявил о вероятной отсрочке блокировки китайской соцсети TikTok в стране для заключения сделки по ее активам. Об этом сообщает ТАСС.
"Вероятно, потребуется одобрение Китая, но, я думаю, мы его получим", - ответил Трамп на вопрос журналиста об отсрочке блокировки.
Трамп после своей инаугурации 20 января подписал указ, который отсрочил блокировку этой платформы в стране до 5 апреля. Он также заявил журналистам, что США должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. 4 апреля президент США подписал указ, согласно которому работа социальной сети в стране продлевается еще на 75 дней, до 19 июня.