В США могут отсрочить блокировку TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятной отсрочке блокировки китайской соцсети TikTok в стране для заключения сделки по ее активам. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп после своей инаугурации 20 января подписал указ, который отсрочил блокировку этой платформы в стране до 5 апреля. Он также заявил журналистам, что США должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. 4 апреля президент США подписал указ, согласно которому работа социальной сети в стране продлевается еще на 75 дней, до 19 июня.