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В США ограничат распространение технологий в сфере ИИ в "вызывающие беспокойство" страны
Уходящая администрация президента Джо Байдена утвердила правила поставок за рубеж произведенных в стране полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как следует из документа, вашингтонское руководство полагает, что "искусственный интеллект быстро становится ключевым [фактором] безопасности и экономической мощи". "США должны действовать решительно, чтобы занять лидирующую позицию в этом переходе и добиться того, чтобы американские технологии были основой для использования ИИ по всему миру, а противники не могли легко злоупотреблять продвинутым ИИ", - утверждают в Белом доме. В заявлении Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Министерства торговли США, подчеркивается, что за счет утверждения новых правил администрация Байдена рассчитывает "не допустить попадания технологий ИИ в руки злоумышленников", которые якобы могут применить их против США
Согласно новому регламенту, США могут без каких-либо ограничений поставлять полупроводники и технологии в сфере ИИ 18 странам - союзникам и партнерам. Ограничения также не распространяются на базирующиеся в этих странах, а также в самих США частные компании и организации, отвечающие требованиям безопасности. Кроме того, Вашингтон вводит квоту на поставки технологий в сфере ИИ и требование получения соответствующей лицензии для компаний и организаций, находящихся за пределами государств - союзников и партнеров, но не на территории стран, которые США относят к "вызывающим беспокойство".
В отношении "вызывающих беспокойство" стран США вводят ограничение на передачу "наиболее мощных" моделей искусственного интеллекта. Кроме того, регламент подтверждает действующий запрет на поставки в эти страны продвинутых чипов, используемых в технологиях в сфере ИИ. К таким странам США относят Россию, Китай, Белоруссию, КНДР, а также Афганистан, Венесуэлу, Гаити, ДРК, Зимбабве, Иран, Ирак, Камбоджу, Кубу, Ливан, Ливию, Мьянму, Никарагуа, Сирию, Сомали, ЦАР, Эритрею, Южный Судан.
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