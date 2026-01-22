В США полицейские применили газ для разгона протестующих

Противостояние на улицах американских городов становится все более ожесточенным. В разгоне протестующих принял участие лично Грег Бовино, которому Трамп поручил руководство общенациональной операцией по отлову мигрантов. Для того чтобы рассеять толпу, полицейские применили газ ядовитого цвета.

Это не уменьшило накал гражданского конфликта: в Миннеаполисе и нескольких других крупных городах, где ведется отлов мигрантов, активисты продолжают жечь американские флаги, несмотря на то, что это уголовное преступление.