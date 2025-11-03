В США сокращают пособия по продовольственной помощи, но даже в таком виде малоимущие американцы смогут получить их лишь спустя недели или даже месяцы.

Как сообщает Рейтер, из-за шатдауна программа дополнительной продовольственной помощи была приостановлена. Однако суд постановил использовать чрезвычайные средства для ее возобновления, хотя бы частичного.