В США сокращают пособия по продовольственной помощи

В США сокращают пособия по продовольственной помощи, но даже в таком виде малоимущие американцы смогут получить их лишь спустя недели или даже месяцы.

Как сообщает Рейтер, из-за шатдауна программа дополнительной продовольственной помощи была приостановлена. Однако суд постановил использовать чрезвычайные средства для ее возобновления, хотя бы частичного.

До этого администрация президента США согласилась с решением суда, однако предупредила, что некоторым штатам могут потребоваться недели или месяцы для расчета и распределения помощи. Так, в штате Нью-Джерси для обеспечения населения продовольствием задействуют бойцов Нацгвардии. А в штате Нью-Йорк объявлен режим ЧП: там на продпомощь дополнительно выделяют 65 млн долларов.

