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В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа
В США в штате Луизиана впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет, и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания.
О госпитализации больного сообщили в середине декабря. Всего в США зафиксировано не менее 66 случаев заболевания людей этим вирусом.
На фоне известий о летальном исходе власти усилили контроль за агрохозяйствами, в то время как акции производителей вакцин подскочили более чем на 10 %.
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