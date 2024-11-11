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В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа

В США в штате Луизиана впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет, и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания.

О госпитализации больного сообщили в середине декабря. Всего в США зафиксировано не менее 66 случаев заболевания людей этим вирусом.

На фоне известий о летальном исходе власти усилили контроль за агрохозяйствами, в то время как акции производителей вакцин подскочили более чем на 10 %.

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