В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа

В США в штате Луизиана впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет, и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания.

О госпитализации больного сообщили в середине декабря. Всего в США зафиксировано не менее 66 случаев заболевания людей этим вирусом.