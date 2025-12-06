Рождество в Европе обещает быть ярким, но не бесконфликтным. В Страсбурге на рыночной площади из окна вывесили огромный плакат: "6,5 тысяч изнасилований мигрантами в 2024 году: Дед Мороз, депортируй насильников из Франции!". В стране теперь бушует скандал, а правых обвиняют в разжигании ненависти. При этом из фокуса общественного внимания выпало такое обстоятельство: ведь 6,5 тыс. изнасилований имели место, а преступники по-прежнему остаются во Франции?