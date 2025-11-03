4 ноября в Ташкенте стартуют Дни культуры Беларуси. Также запланирована встреча белорусского министра культуры Руслана Чернецкого с его узбекским коллегой Озодбеком Назарбековым.

Среди тем - подготовка кадров, обмен опытом по внедрению инноваций и информационных технологий в сфере культуры и искусства.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"Надо признать, что уже долгое время не было наших Дней культуры здесь. И хотелось бы, чтобы это было все-таки регулярно. Точно так же, как и узбекская культура чтобы была периодически представлена на нашей белорусской земле".

По мнению посла, граждане двух стран будут очень рады, если Дни культуры снова станут ежегодной практикой. Для этого нужно будет использовать и региональные площадки. "Наши Дни культуры будут проходить на двух площадках. Открытие и основной гала-концерт у нас будет в Театре оперы и балета - это центральная площадка. На второй день мы поедем в регион, в Алмалык, и покажем там наше сценическое искусство, концертное", - обозначил Александр Огородников.

Он также отметил, что программа будет очень насыщенная. В составе творческих коллективов 57 человек. "Покажем и классический танец, и балет, и песенное искусство, и традиционные белорусские ремесла", - добавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане.