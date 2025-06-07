В Токио изучают возможность отказа от безъядерного статуса

Япония вскоре может обзавестись ядерным оружием. Группа влиятельных политиков и отставных военных опубликовала открытое письмо правительству, требуя присоединиться к американской программе Nuclear sharing, которая действует в ряде европейских стран, например, в Германии.

Это предполагает размещение на территории ядерного оружия с условием, что применять его возможно только с разрешения Америки. При этом местные военные проходят обучение искусству запуска и обслуживания такого оружия.