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В Токио изучают возможность отказа от безъядерного статуса
Япония вскоре может обзавестись ядерным оружием. Группа влиятельных политиков и отставных военных опубликовала открытое письмо правительству, требуя присоединиться к американской программе Nuclear sharing, которая действует в ряде европейских стран, например, в Германии.
Это предполагает размещение на территории ядерного оружия с условием, что применять его возможно только с разрешения Америки. При этом местные военные проходят обучение искусству запуска и обслуживания такого оружия.
Япония является безъядерной страной с 1971 года. Если политика Токио в этом вопросе изменится, ситуация в регионе резко обострится - к милитаризации Японии с большим опасением относится не только Китай, но и Северная Корея.