В Украине хотят запретить услуги магов и экстрасенсов

В Верховную раду Украины внесен законопроект об ответственности за любые платные услуги магов, астрологов и экстрасенсов, а также за их рекламу.

Инициатива депутатов от правящей партии стала судорожной реакцией на громкий коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Ермака. Выяснилось, что чиновник годами согласовывал ключевые кадровые назначения в государстве с личной гадалкой.

Полный текст законопроекта пока не опубликован. При этом остается вопрос: предсказала ли такой исход своему заработку гадалка Ермака?

