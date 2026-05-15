В Украине хотят запретить услуги магов и экстрасенсов

В Верховную раду Украины внесен законопроект об ответственности за любые платные услуги магов, астрологов и экстрасенсов, а также за их рекламу.

Инициатива депутатов от правящей партии стала судорожной реакцией на громкий коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Ермака. Выяснилось, что чиновник годами согласовывал ключевые кадровые назначения в государстве с личной гадалкой.