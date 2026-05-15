В Украине хотят запретить услуги магов и экстрасенсов
Автор:Редакция news.by
В Верховную раду Украины внесен законопроект об ответственности за любые платные услуги магов, астрологов и экстрасенсов, а также за их рекламу.
Инициатива депутатов от правящей партии стала судорожной реакцией на громкий коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Ермака. Выяснилось, что чиновник годами согласовывал ключевые кадровые назначения в государстве с личной гадалкой.
Полный текст законопроекта пока не опубликован. При этом остается вопрос: предсказала ли такой исход своему заработку гадалка Ермака?