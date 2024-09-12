В Украине назвали число дезертиров из ВСУ

В Украине уже зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей, сообщила нардеп Анна Скороход.

Также, по ее данным, только 10-15 % военных находятся на фронте, что вызывает праведный гнев мобилизованных.

"Что касается дезертирства, я не буду называть цифру, скажу больше 100 тысяч (человек, которые самовольно оставили часть. - Прим. ред.)", - уточнила депутат Верховной рады.