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В Украине назвали число дезертиров из ВСУ

В Украине уже зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей, сообщила нардеп Анна Скороход.

Также, по ее данным, только 10-15 % военных находятся на фронте, что вызывает праведный гнев мобилизованных.

"Что касается дезертирства, я не буду называть цифру, скажу больше 100 тысяч (человек, которые самовольно оставили часть. - Прим. ред.)", - уточнила депутат Верховной рады.

На увеличение количества самовольно оставивших воинские части обратил внимание и председатель Верховного суда. По словам Станислава Кравченко, речь идет и о самоволке, дезертирстве, и о неисполнении приказов. Он не решился назвать количество этих преступлений, но признался, что цифра, которая озвучивается СМИ, лишь немногим превышает реальную.

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