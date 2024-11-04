В Украине закрываются сразу 4 посольства

В Киеве закрылись посольства сразу четырех стран. Первыми работу своей дипмиссии прекратили США, усмотрев опасность для дипломатов на фоне воздушной тревоги, объявленной в украинской столице.



Сотрудники получили данные о "возможной авиационной угрозе.



Вслед за американцами закрыли свои посольства Испания, Италия и Греция.



Они также предупредили своих граждан, находящихся в Киеве, строго соблюдать все меры безопасности.