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В Украине закрываются сразу 4 посольства

В Киеве закрылись посольства сразу четырех стран. Первыми работу своей дипмиссии прекратили США, усмотрев опасность для дипломатов на фоне воздушной тревоги, объявленной в украинской столице.

Сотрудники получили данные о "возможной авиационной угрозе.

 Вслед за американцами закрыли свои посольства Испания, Италия и Греция.

Они также предупредили своих граждан, находящихся в Киеве, строго соблюдать все меры безопасности.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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