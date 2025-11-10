С какой целью Литва закрыла границу с Беларусью, рассказал эксперт Богодель

"Все, что происходит у нас в регионе, это звенья одной цепи. Я имею в виду не только закрытие границ, но и беспилотники, которые летали над Польшей; я имею в виду борьбу европейцев на Балтике с теневым российским флотом и, конечно же, с МиГ-31, которые якобы пролетали над эстонским воздушным пространством; строительство новых учебных центров, различной военной инфраструктуры вблизи нашей государственной границы; проведение различного рода военных операций. Цель здесь у них предельно ясна - оказать давление на Россию, проверить нашу реакцию и оценить последствия, - прокомментировал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси. - Что касается закрытия госграниц, это последнее звено, здесь видны явные приготовления к блокированию Приморска Калининградской области - то, о чем сегодня в открытую говорят литовские чиновники вроде министра иностранных дел, вроде того же литовского президента Науседы. Все это делается с одной целью - осуществить блокаду. Но не блокаду в чистом виде, а, например, устроить какой-либо карантин. Например, танкер утонул, контрабандисты появились, террористы, беспилотники. В общем, давим на Россию, давим на Беларусь, давим на регион и создаем, конечно же, проблемы".