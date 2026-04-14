В Вашингтоне пройдут прямые переговоры Израиля и Ливана

В Вашингтоне 14 апреля стартуют прямые переговоры Израиля и Ливана. В Госдепартаменте заявили, что диалог пройдет при посредничестве США, в частности, госсекретаря Марко Рубио. Он примет послов двух стран.

Переговоры будут сосредоточены на возможности прекращения огня, долгосрочном разоружении "Хезболлы", а также на мирном соглашении. Ожидается, что встреча поможет выработать рамки дальнейших переговоров, в том числе по безопасности на границе Израиля и восстановлению контроля Ливана над своей территорией.

С призывом к деэскалации выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. В организации обеспокоены ростом напряженности между Израилем и ливанским движением "Хезболла" после серии атак в регионе. Эти действия угрожают региональной безопасности и стабильности, подчеркнули в ООН.