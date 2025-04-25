В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба Папы Римского Франциска

В римской базилике Святого Петра прошла церемония закрытия гроба покойного понтифика. Через несколько часов начнутся похороны с заупокойной мессы. После тело перенесут в базилику Санта-Мария-Маджоре, расположенную за пределами Ватикана. Это было пожелание понтифика. Траурная процессия минует площадь Венеции и Колизей.





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Сообщается, что на церемонии погребения будут присутствовать 50 глав государств и 10 правящих монархов, а также около полутора сотен делегаций, представляющих большинство стран планеты.



Делегацию Беларуси возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.





Сергеенко: Папа Франциск много делал для того, чтобы сплотить народы Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон понтифика 18 часов назад