3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба Папы Римского Франциска
В римской базилике Святого Петра прошла церемония закрытия гроба покойного понтифика. Через несколько часов начнутся похороны с заупокойной мессы. После тело перенесут в базилику Санта-Мария-Маджоре, расположенную за пределами Ватикана. Это было пожелание понтифика. Траурная процессия минует площадь Венеции и Колизей.
Сообщается, что на церемонии погребения будут присутствовать 50 глав государств и 10 правящих монархов, а также около полутора сотен делегаций, представляющих большинство стран планеты.
Делегацию Беларуси возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Сергеенко: Папа Франциск много делал для того, чтобы сплотить народы
Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон понтифика
Перед началом траурного ритуала кардинал-камерленго уничтожит специальным молотком перстень покойного понтифика - тот самый перстень, который целовали паломники и который служил Франциску печатью. Этот обряд символически завершит понтификат покойного папы.