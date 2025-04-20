Сергеенко: Папа Франциск много делал для того, чтобы сплотить народы

Верующие со всего мира продолжают прибывать в Ватикан, чтобы проститься с Папой Римским Франциском.

По поручению белорусского лидера для участия в церемонии в Ватикан прибыли и представители нашей страны. Делегацию возглавил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

В делегацию также вошли посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах в Италии. Похороны Понтифика - 26 апреля.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Есть ценности, которые выше любой политики, любой экономики. Это миролюбие, справедливость, истина, добро. Есть люди, которые руководствуются этими принципами в своей жизни, в своей деятельности. Есть редкие государства, которые в своей политике и экономике исходят из этих принципов. Именно таким государством является Республика Беларусь, которая сегодня представлена нашей делегацией на этом траурном мероприятии. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко мы прибыли, чтобы почтить память великого человека - Папы Римского Франциска, который в своей жизни руководствовался именно этими принципами и много делал для того, чтобы сплотить народы, чтобы проводить принципы миролюбивой политики, жизнь. Чтобы меньше было конфликтов, войн".

В эти дни все вспоминают вклад понтифика в обеспечение социального равенства и справедливости, мира на земле.

В ожидании церемонии прощания белорусская делегация возложила цветы к монументу в честь жителей итальянского города Палестрина, которые героически сражались с фашизмом в период Второй мировой.

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